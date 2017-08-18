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Интерпол опровергает международный розыск картин из крымского музея

Пятница, 18 августа 2017, 09:24

Картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола.

Об этом рассказал начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя изданию "Крым.Реалии".

"ГПУ только направила нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос об объявлении в розыск. А вопрос о его объявлении сейчас решается на уровне Киева. Мы не решаем, что делать. Мы смотрим, насколько это обращение к нам соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-нибудь объект искусства объявлялся в розыск", – рассказал Неволя.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда его ведомство определится: объявлять ли картины из Симферопольского музея в розыск или нет.

Как известно, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 незаконно переданные в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.

Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.

По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

Темы: ИнтерполКрым
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