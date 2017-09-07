Россия не пускает к Грибу украинских консулов

Российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа - на следующий день после пересечения им границы Беларуси - и до сих пор не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Он отметил, что согласно консульской конвенции между Украиной и РФ, российские правоохранительные органы должны обеспечить доступ к задержанному адвоката в течение 4 дней. Однако до сих пор этого не сделали.

"Консулы генерального консульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли к управлению федеральной службы безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае с целью встречи с заключенным", – сообщил он.

"Однако они не были допущены к задержанному гражданину Украины, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией в части, касающейся требования обеспечения российскими компетентными органами реализации права консульского должностного лица посетить задержанного. В том числе и предоставлении ему необходимой правовой помощи не позднее, чем через 4 дня после ареста. А он, как сообщается в официальном сообщении генеральному консульству Украины, был задержан 25 августа", – сказал Карилич.

Ранее сообщалось, что пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме. Об этом украинскому МИДу официально сообщили в РФ.

Как известно, белорусская сторона лишь 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.



При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.

Яна Миланова, УП