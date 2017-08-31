Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь подтвердила пересечение границы украинцем Грибом

Четверг, 31 августа 2017, 11:24

Белорусская сторона подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, передает белорусская служба "Радио Свобода".

"Этот гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны пограничной службы Беларуси в этой личности не было", – сказал БелТА Антон Бычковский.

Официальный ответ Государственного пограничного комитета направлен Государственной пограничной службе Украины, которая инициировала запрос по Грибу.

Бычковский уточнил корреспонденту "Свободы", что информации о выезде из Беларуси на данный момент у белорусской стороны нет.

В Министерстве внутренних дел Беларуси говорят, что пока не имеют каких заявлений родственников об исчезновении украинца Павла Гриба.

Пресс-секретарь белорусского ведомства Константин Шалькевич так ответил корреспонденту "Свободы" на этот вопрос:

"По состоянию на 29 августа, по уточненной информации, заявления о его пропажи без вести не было. Поэтому на каком основании мы должны проводить какие-то мероприятия? Возможно, сейчас что-то и поступило, но у меня этой информации нет, нужно уточнять. Если кто-то из родственников за эти два дня обращался с заявлением, тогда будет и соответствующий комментарий".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует 31 августа в Будапеште обсудить с белорусским коллегой Владимиром Макеевым дело пропавшего Павла Гриба.

Как известно, 27 августа бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

Гриб узнал, что его сын находится в российском розыске по обвинению в террористической деятельности. Информацию о задержании в правоохранительных органах Беларуси отцу не подтвердили.

Гриб уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов, выманив его на территорию Беларуси с помощью девушки-россиянки.

Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

29 августа 17-летняя россиянка из Сочи призналась, что пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

30 августа Игорь Гриб заявил, что планирует обратиться к белорусским правоохранителям с заявлением об исчезновении сына Павла.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что белорусская сторона не обеспечивает должного уровня сотрудничества в связи с поиском пропавшего украинца.

По некоторой информации, Павел Гриб может находиться в управлении ФСБ в Краснодаре.

Темы: БеларусьполитзаключенныескандалРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: