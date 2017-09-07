ГПУ обжалует меры пресечения подозреваемым в стрельбе в Княжичах

Прокурор обжаловал решение Печерского райсуда об избрании одному из подозреваемых в стрельбе в Княжичах меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"(...) судом принято решение об избрании всем трем лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Не соглашаясь с этим судебным решением, 6 сентября прокурором внесено апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГПУ, в ближайшее время будут внесены апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения двум другим подозреваемым.

Как известно, 30 августа генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Украинская правда