Жертвами урагана "Ирма" в США уже стали 4 человека

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Пятница, 8 сентября 2017, 04:07

Ураган "Ирма", обрушившийся на побережья стран Карибского бассейна, убил четырех человек на Виргинских островах США.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не испытываем оптимизма, что жертв не больше", - сказал по телефону из Нью-Йорка представитель губернатора Виргинских островов Лонни Сури, подтвердив гибель четырех человек.

Он сказал, что губернатор Кеннет Мапп говорил с президентом США Дональдом Трампом, который обещал поддержку федерального правительства в ответ на кризис.

Сообщается также, что ураган повредил инфраструктуру Виргинских островов, в том числе крупную больницу.

Как сообщалось, ураган "Ирма" уже полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море. Он снес 95% зданий, перевернул коммуникационную башню и вырвал с корнем деревья.

Уже минимум 8 человек погибли и 23 травмированы на заморских территориях Франции.

Как известно, США оправляются от последствий урагана "Харви", в результате которого в штате Техас погибли, по меньшей мере, 60 человек.

Темы: стихийное бедствие США
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