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Число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60

Вторник, 5 сентября 2017, 03:00

В результате урагана "Харви" в штате Техас погибли, по меньшей мере, 60 человек.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.

Наибольшее количество людей погибли в техасском округе Харрис – 30 подтвержденных смертей.

"Харви", который обрушился на Техас 25 августа, стал самым мощниым ураганом в штате за последние 50 лет. В результате стихийного бедствия погибли около 50 человек, более 1 миллиона человек были эвакуированы. Ураган повредил около 200 тысяч домов.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 мдрд долларов США.

Темы: США
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