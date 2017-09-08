Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный

16 просмотров
Пятница, 8 сентября 2017, 07:42

Российско-оккупационные группировки продолжают обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях, в целом осуществив 25 обстрелов за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошедшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие.

Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Широкиного. Гранатометы российские наемники применяли у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На Донецком направлении противник обстреливал опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

В штабе отметили, что в нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь в ответ.

Как сообщалось, 7 сентября в результате боевых действий в Авдеевский промзоне погиб один украинский военный.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
День АТО: 13 обстрелов, один военный погиб 7 сентября 2017, 18:28
С начала АТО из плена боевиков освободили более 3 тысяч человек – СБУ 7 сентября 2017, 14:38
Полиция призывает сдать оружие – особенно то, что из зоны АТО 7 сентября 2017, 13:56
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный
Сенцова могли перевести в колонию в Иркутске - правозащитница
Трамп хочет отменить потолок госдолга США навсегда
КПП "Краковец", через который планирует въехать Саакашвили, огородили колючей проволокой
Все новости
Кино сентября на БЖ

"Оно", "Удача Логана", "Мама!"...

Образование

Почему дети не хотят учиться. 6 образовательных экспертов о причинах