День АТО: 13 обстрілів, один військовий загинув

Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Внаслідок цього один військовий ЗСУ загинув.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Як і у попередні дні, російсько-окупаційні угруповання основну активність зосередили на Приморському та Донецькому напрямках. Водночас сьогодні бойовики вже двічі застосовували міномети", - сказано у повідомленні.

Зокрема, згідно з інформацією, близько 12 години російські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри та били з гранатометів по позиціях ЗСУ біля Мар’їнки.

"Крім того, гранатомети та великокаліберні кулемети ворог двічі застосовував у районі Водяного. А поблизу Широкиного бандити обстріляли наші укріплення зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

На Донецькому напрямку, на околицях Зайцевого, бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

З цієї ж зброї вони двічі били по українських опорних пунктах в Авдіївській промзоні.

Внаслідок одного з цих обстрілів загинув один військовослужбовець.

На Луганському напрямку факт застосування незаконними збройними формуваннями міномету калібру 120 міліметрів зафіксований неподалік Лобачевого.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська правда