В Киеве обстреляли Porsche: двое раненых

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Пятница, 8 сентября 2017, 15:41

Около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли Porsche, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщил очевидец.

"Неизвестные обстреляли машину с номерами, где четыре пятерки. Дегтяревская, 38. Нападавшие скрылись в направлении метро "Берестейская"", - рассказал собеседник. 

 
Фото 112.ua

Позже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители, которые выехали на вызов, на улице Белорусской обнаружили автомобиль "Опель" с автоматом на сиденье.

"Впоследствии из медцентра на Бердичевской поступило сообщение, что к ним обратились 2 мужчин с огнестрельными ранениями. Выехали туда", - сказала Блищик.

По данным ДТП.kiev.ua, сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с "Porsche" (номер АА5555ЕМ), затем из него обстреляли "Porsche" и скрылись. 

 
Фото dtp.kiev.ua
 
фото dtp.kiev.ua

Сейчас на месте работают правоохранители, опрашивают свидетелей и выясняют местоположение камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать ход событий.

Ирина Балачук, Украинская правда

Темы: Киев криминал
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