Российская журналистка Латынина выехала из РФ

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Суббота, 9 сентября 2017, 21:58

Российская журналистка Юлия Латынина выехала из РФ вместе с родителями после инцидента с его автомобилем.

Об этом Латынина сообщила 9 сентября в эфире своей программы на радиостанции "Эхо Москвы", которую она вела через Skype, пишет Радио Свобода.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию ... Я надеялась, что моя машина на прошлой неделе ... загорелась сама. Родители мои были вполне уверены, что она загорелась сама. Как выяснилось, ее все же подожгли", - отметила журналистка.

Ранее первый замглавного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман и глава международной "Союза журналистов" Ашот Джазоян заявили о том, что Латынина "ни в каком не в отпуске, ни в какой не в командировке, она уехала на некоторое время (из РФ), вывезла родителей".

Как известно, в середине июля Латынина сообщила, что неизвестные опрыскали ее дом "едким газом неизвестного состава".

В августе 2016 года на Латынину напали, когда она шла на работу, нападавшие облили ее фекалиями. Полицейская проверка инцидента результатов не дала.

Темы: Росcия СМИ
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