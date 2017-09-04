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Российская журналистка Латынина заявила о поджоге своего автомобиля

Понедельник, 4 сентября 2017, 06:02

Журналистка изданий "Новая газета" и "Эхо Москвы" Юлия Латынина сообщила, что в воскресенье утром сгорело ее авто.

Об этом пишет Радио Свобода.

По мнению Латыниной, причиной возгорания стал поджог. Журналистка предполагает, что поджечь могли те же люди, которые ранее облили окна ее дома едкой химической жидкостью.

По словам потерпевшей, следователь заявил, что машина "сгорела сама".

Как сообщает Интерфакс, полиция начала проверку по факту поджога автомобиля Латыниной. 

Как сообщалось, в июле дом журналистки окропили едким газом неизвестного состава.

В августе 2016 сообщалось, что на Латынину напали в центре Москвы напротив гостиницы "Украина". Как сообщало "Эхо Москвы" со ссылкой на слова журналистки, нападавших было двое и они облили ее фекалиями.

Тогда журналистка связывала инцидент с материалами в издании "Новая газета" о миллиардере Евгении Пригожине из окружения президента России Владимира Путина. В статьях автора утверждалось, что Пригожин финансирует "прокремлевских троллей" - сотрудников организации, котрая неофициально продвигает государственную точку зрения в социальных сетях и блогах.

Последний раз Латынина вспоминала Пригожина в программе "Код доступа" в начале июля.

По словам журналистки, в целом уже совершено около 15 нападений на нее.

Правозащитники и коллеги Латыниной требовали расследовать эти нападения, однако преступники до сих пор не найдены.

Темы: Росcиясвобода словаСМИ
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