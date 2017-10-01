Депутат Госдумы России приехал в оккупированный Донецк

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Воскресенье, 1 октября 2017, 14:50

Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.

Об этом сообщили "Новости Донбасса".

Сайт сепаратистов "ДАН" опубликовал фото, на которых в зале кинотеатра "Звездочка" Тайсаев вместе с главой так называемой "Компартии ДНР" Борисом Литвиновым.

 

"Их обнимает художница, супруга бывшего заместителя так называемого главы администрации Донецка Игоря Пономаренко - Татьяна Пономаренко-Левераш. В апреле 2016 года Игорь Пономаренко был арестован в Донецке членами "ДНР", - пишут "Новости Донбасса".

Как отмечается в сообщении, Борис Литвинов - один из организаторов сепаратистского движения, автор "Акта и Декларации независимости ДНР". В 2014 году стал членом так называемого "Народного совета ДНР", однако 6 мая 2016 года с него сняли "депутатские полномочия" из-за "утраты доверия".

Кроме того, в кинотеатре также присутствовала Екатерина Губарева. Она вхдит входит во фракцию "Свободный Донбасс", которая позиционирует себя как "оппозиционная", так называемого "Народного совета".

Как сообщили росЗМИ, 3 сентября в Донецке взорвали авто "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Советник главы МВД Шкиряк утверждает, что Тимофеев проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля о возможности занять место главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В начале сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о возможных кадровых изменениях среди "руководства" оккупированных территорий Донбасса, а "российские власти рассматривают вариант замены глав группировок "ДНР" и "ЛНР".

Среди фамилий потенциальной замены - "ДНР" якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а "ЛНР" - лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Кроме того, среди фигурантов возможных новых руководителей был и так называемый "вице-премьер ДНР по вопросам экономики" Александр Тимофеев, который "поставил себе целью заменить Захарченко на должности главы "ДНР".

Темы: Донецк Росcия Госдума
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