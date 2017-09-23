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РосСМИ: В Донецке подорвали "министра доходов и сборов"

Суббота, 23 сентября 2017, 10:49
РосСМИ: В Донецке подорвали министра доходов и сборов

В центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошло два взрыва.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Место происшествия оцепили "силовики" ОРДО. Боевики пока взрывы не комментируют.

По сообщению "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в "силовых ведомствах", жертвой взрыва стал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев, он находится в критическом состоянии.

Онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако опроверг, что он находится в критическом состоянии.

"Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив здоров", - заявила представительница "Миндоходов".

Кроме того, как передают "Новости Донбасса", один из главарей боевиков Павел Губарев также заявил, что Тимофеев доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Он также добавил, что был осуществлен направленный взрыв МОН-90 - управляемой противопехотной осколочной мины направленного поражения.

По сообщению "Острова" со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях, якобы взорвали  "министерский" Lexus и еще одну машину.

По данным боевиков, второй из взрывов был попыткой покушения на "певца и военного корреспондента" Владимира Пшеничного, который сейчас находится под охраной.

Как известно, в начале сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о возможных кадровых изменениях среди "руководства" оккупированных территорий Донбасса, а "российские власти рассматривают вариант замены глав группировок "ДНР" и "ЛНР". 

Среди фамилий потенциальной замены - "ДНР" якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а "ЛНР" - лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Кроме того, среди фигурантов возможных новых руководителей был и так называемый "вице-премьер ДНР по вопросам экономики" Александр Тимофеев, который "поставил себе целью заменить Захарченко на должности главы "ДНР".

Темы: взрывДонецк
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