В мережі ширяться чутки, що Кремль замінить Захарченка й Плотницького

У мережах і деяких ЗМІ поширюють інформацію про можливі кадрові зміни серед "керівництва" окупованих територій Донбасу.



Зокрема подібну інформацію оприлюднив у своєму Facebook депутат і лідер групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У вищій і середній ланці "адміністрації глави ДНР" поширюються чутки про зміну керівного складу "ДНР" в жовтні 2018 року", - написав зокрема він вранці у вівторок вранці, не уточнивши потенційних кандидатур.



"05.09.2017 в Донецьку відбулася нарада за участю вищого керівництва "ДНР" і представників РФ з питань подальшого розвитку "ДНР". За вказівкою російської сторони, участь у нараді взяло обмежене коло ватажків"ДНР", при цьому, наприклад, лідер громадського руху "Донецька республіка" Д.Пушилін не був на неї допущений", - повідомив Тимчук.



У свою чергу журналіст і засновник сайту "Новости Донбасса" Олексій Мацука пізніше повідомив, що "його джерела в "ДНР" підтвердили інформацію Тимчука про те, що готується зміна команди в Донецьку".



"Уже є приблизні списки нових управлінців, які через вибори або видимість виборів у 2018 році прийдуть до влади як оновлена ​​команда. Деякі повернуться з Москви. Зустрічі в Донецьку були з тими хто в стоп-списках в РФ і не можуть в Ростов проїхатися", – повідомив Мацука на своїй сторінці в Facebook.



Також видання "Новости Донбасса" оприлюднило новину про те, що "російська влада розглядає варіант заміни глав угруповань "ДНР" і "ЛНР".



Видання, посилаючись на джерела, стверджує, що 20 днів тому в Донецьк приїжджав помічник президента Росії Владислав Сурков. Помічник Путіна нібито порекомендував "готуватися до реінтеграції".



Також у матеріалі називаються прізвища потенційної заміни: "ДНР" нібито може очолити екс-депутат Партії регіонів Олександр Бобков, а "ЛНР" – лідер української партії "Союз лівих сил" Василь Волга.



"Новости Донбасса" відзначають, що Олександр Бобков вважається одним з комунікаторів між колишніми донецькими елітами, лідерами воєнізованих формувань "ДНР" і Кремлем.



У лютому 2017 року Тимчук вже писав про чутки, що російські куратори планують замінити Захарченка Бобковим до літа цього року.



Про можливу зміну в "керівництві" також пише один з ідеологів сепаратизму Костянтин Долгов, однак називає інше прізвище претендента. в своєму Telegram-каналі він висловив думку, що так званий "віце-прем'єр ДНР по економіці" Олександр Тимофєєв поставив собі за мету замінити Захарченка на посаді глави "ДНР".



"З цією метою "Ташкент" (позивний Тимофєєва) в рази збільшує фінансування підконтрольних йому ЗМІ. Завдання одне – піарити шефа", – вважає Долгов.



Українська правда