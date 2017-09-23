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Советник Авакова говорит, что Тимофеев целился на место Захарченко

Суббота, 23 сентября 2017, 14:35

Так называемый министр доходов и сборов в ОРДО Александр Тимофеев, авто которого взорвалось в Донецке 23 сентября, проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля о возможности занять место главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Шкиряк.

"По оперативной информации, в результате взрывов пострадали 8 человек. Все находятся в тяжелом состоянии.

Сам так называемый "министр" жив, но находится в реанимации в критическом состоянии", - заявил Шкиряк.

"Скорее всего, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации. То есть, со стороны самого Захарченко, который и приказал убить Тимофеева", - добавил он.

Он отметил, что в последнее время "внутренние противостояния и уголовно-бизнес конфликты в борьбе за сферы влияния и распределение потоков в среде главарей террористов "ДНР" и "ЛНР" значительно усилились".

"Не исключено, что это может быть и запущенным российскими спецслужбами очередным "бешеным лифтом" в рамках спецопераций ГРУ - ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "ЛДНР", - подытожил Шкиряк.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ.

По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

Украинская правда 

Темы: ДНР
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