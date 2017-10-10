Продление на год закона об особом порядке на Донбассе вступило в силу

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Вторник, 10 октября 2017, 08:44

Закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вступил в силу.

10 октября он опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" – и в этот же день он вступает в силу, сообщают "Українські новини".

Этот закон продлевает на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – то есть до 10 октября 2018 года.

В документе оговорено, что он вступит в силу исключительно после выполнения всех условий, прописанных в заключительных положениях закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", особенно в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Тот закон действовал с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривала временное введение на 3 года особого порядка в отдельных районах, городах, поселках и селах, которые определяются решением Верховной Рады.

Остальные статьи закона начали бы действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных в соответствии с законодательством Украины и при соблюдении международных стандартов проведения выборов, соблюдения при этом прав человека и ряда других условий.

Это касается амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе, права языкового самоопределения жителей Донбасса, участия органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов прочее.

Темы: Донбасс законодательство
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