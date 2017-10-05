Комитет забраковал один из законов по Донбассу и идею с "Минском"

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне рекомендует парламенту поддержать за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.



Но рабочая группа во главе с Андреем Левусом должна доработать его с правками комитета, в частности статью 7 о необходимости выполнения Минских соглашений.

С таким предложением проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях №7163 поддержали большинство членов комитета Сергея Пашинского.

Этот законопроект определяет Россию агрессором и оккупантом через ее пособников на востоке Украины, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями.

Альтернативный законопроект №7163-1 Оксаны Сыроид отклонили, потому что он получил лишь 7 голосов.



Кроме того, комитет не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".



"Этот позорный законопроект предлагает продлить федерализацию Украины", – заявил Юрий Левченко во время рассмотрения.



Пашинский предложил внести поправку, что, в соответствии со статьей 10 упомянутого закона (переходных положений – ред.), особый порядок самоуправления вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.

Поправка "Народного фронта"

Но на поддержку президентского законопроекта за основу и в целом не хватило одного голоса.

Один из членов комитета отметил, что статус уже 3 года, после этого "был ДАП" и много погибших воинов.



Некоторые предлагали просто заменить 3 года на 4, тогда как действие действующего закона заканчивается 18 октября.



В итоге, из двух альтернатив – вернуть президенту или отклонить – комитет выбрал первый.



Альтернативный законопроект №7164-1 Юрия Левченко также не нашел поддержки.



Докладывал оба президентские законопроекта секретарь комитета Иван Винник



Алена Рощенко, УП, уточнено

