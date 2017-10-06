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Верховная Рада на год продлила действие закона об особых условиях на Донбассе

Пятница, 6 октября 2017, 11:13

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

За продление особых условий проголосовали 229 депутатов.

Полностью отказались голосовать депутаты от "Радикальной партии Олега Ляшко".

По словам Ляшко, этот законопроект антиконституционный и "угрожает безопасности нашего государства".

"Мы голосуем против этого закона в полном составе", - сказал Ляшко.

Также против закона выступил и Сергей Соболев от "Батькивщины".

"Этим законопроектом государство гарантирует недопущение уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности всех участников события в Донецке и Луганске, а также обязывает согласовывать с боевиками назначения прокуроров, судей и органов милиции. Это недопустимо", - сказал Соболев.

В поддержку законопроекта высказались представители от "БПП", "Оппозиционного блока", "Народного фронта" и другие.

Закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Об этом говорится в переходных положениях документа.

Как известно, 5 октября Рада закрылась без решения по законам относительно Донбасса.

На заседании парламента должны были рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особых условиях порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Однако из-за драки и блокирование трибуны проголосовать не удалось.

Позже спикер парламента Андрей Парубий отметил, что депутаты договорились о некоторых моментах относительно изменений в законопроекте и конфликтов больше не должно быть.

Украинская правда

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Темы: ДонбассВерховная Радазаконодательство
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