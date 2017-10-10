Турчинов назвал вывоз украинских пограничников в РФ терактом

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Вторник, 10 октября 2017, 14:34

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает террористическим актом взятие в плен россиянами двоих пограничников Сумского отряда.

Об этом он заявил журналистам во вторник во время посещения выставки спецтехники в Киеве, передают "Украинские новости".

"Они захвачены на нейтральной полосе, то есть на территории Украины. Это чистый терроризм со стороны России, который они применяют против нашей страны", - сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Турчинов заявил, что требует от России немедленно вернуть украинских пограничников.

По его мнению, такие действия агрессора свидетельствуют о необходимости срочно укреплять оборону по всему участку украинско-российской границы.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

Как известно, 30 июня украинские пограничники задержали 2 коллег из России на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.

По данным пограничной службы, их бойцы были захвачены в плен во время обычной консультативно-представительной встречи с коллегами из РФ.

Темы: Турчинов Пограничная служба теракт терроризм Росcия
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