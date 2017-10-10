Турчинов назвав вивезення українських прикордонників до РФ терактом

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає терористичним актом взяття у полон росіянами двох прикордонників Сумського загону.

Про це він заявив журналістам у вівторок під час відвідування виставки спецтехніки в Києві, передають "Українські новини".

"Вони захоплені на нейтральній смузі, тобто на території України. Це чистий тероризм із боку Росії, який вони застосовують проти нашої країни", - сказав секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Турчинов заявив, що вимагає від Росії негайно повернути українських прикордонників.

На його думку, такі дії агресора свідчать про необхідність терміново зміцнювати оборону по всій ділянці україно-російського кордону.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

За даними прикордонної служби, їхні бійці були захоплені в полон під час звичайної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ.