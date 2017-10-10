День в АТО: Боевики применили БМП у Новотроицкого и получили ответ

Во вторник основная активность пророссийских боевиков сохранялась на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, ночью боевики из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции Донец.

На Донецком направлении днем ​​боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливали укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. А вооружение БМП незаконные вооруженные формирования применяли возле Песков.

"На Приморском направлении под утро противник почти час вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу из пехотного вооружения", - рассказали в штабе АТО.

В пресс-центре добавили, что "по оперативным данным на временно оккупированной территории боевики и дальше скрыто продолжают планировать и осуществлять огневые провокации против украинских войск".

"Одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений "приказа о запрете применения оружия", российско-оккупационное командование так называемого 2 армейского корпуса выдает отдельные распоряжения об обстреле с целью открытия огня. Нередко эти провокации боевики синхронизируют с маршрутами и временем передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

"Одновременно на эти обстрелы привлекают и съемочные группы подконтрольных СМИ. О тотальном контроле свидетельствует и тот факт, что представители контрразведки ФСБ России проверяют все отснятые сюжеты, чтобы не допустить попадания в эфир кадровых российских военных", - добавили в штабе.

Украинская правда