Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: Боевики применили БМП у Новотроицкого и получили ответ

Вторник, 10 октября 2017, 19:32

Во вторник основная активность пророссийских боевиков сохранялась на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, ночью боевики из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции Донец.

На Донецком направлении днем ​​боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливали укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. А вооружение БМП незаконные вооруженные формирования применяли возле Песков.

"На Приморском направлении под утро противник почти час вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу из пехотного вооружения", - рассказали в штабе АТО.

В пресс-центре добавили, что "по оперативным данным на временно оккупированной территории боевики и дальше скрыто продолжают планировать и осуществлять огневые провокации против украинских войск".

"Одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений "приказа о запрете применения оружия", российско-оккупационное командование так называемого 2 армейского корпуса выдает отдельные распоряжения об обстреле с целью открытия огня. Нередко эти провокации боевики синхронизируют с маршрутами и временем передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

"Одновременно на эти обстрелы привлекают и съемочные группы подконтрольных СМИ. О тотальном контроле свидетельствует и тот факт, что представители контрразведки ФСБ России проверяют все отснятые сюжеты, чтобы не допустить попадания в эфир кадровых российских военных", - добавили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: