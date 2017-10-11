Вопрос по закону об образовании Порошенко парировал на 6 языках

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Среда, 11 октября 2017, 14:26

Президент Петр Порошенко хочет деполитизации и открытого диалога в языковом вопросе относительно реформирования образовательной системы в Украине.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы членов ПАСЕ, в среду на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, трансляцию и перевод которого осуществлял 5 канал.

"Наша система жизненно нуждалась в реформировании. Мы хотим модернизировать украинскую школу. Статья 7, которую критиковали определенные наши европейские партнеры, направлена на улучшение состояния украинского языка в публичной жизни, но также гарантирует использование языков национальных меньшинств", – объясняет Порошенко.

 
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"Можете ли вы представить себе ситуацию, чтобы дети в Великобритании, Германии или Франции не говорят на английском, немецком, французском языках?.. А вы представляете, что 75% выпускников школ в Берегово не сдали экзамен по украинскому языку. Они просто его не понимают. Как они могут продолжать обучение, трудоустроиться в стране, стать госслужащими? Это дискриминация таких детей", – подчеркнул глава государства.

"Мы не написали ни слова дискриминации языков национальных меньшинств. Мы создаем условия для их изучения. Мы просим только изучать и украинский. Это защита прав всех детей", - сказал он.

Порошенко напомнил, что украинская сторона полностью открыта для диалога и направила законопроект для проведения оценки Венецианской комиссией, и готова ввести выводы указанной оценки.

Он также вспомнил свой жизненный опыт: что родился в Одесской области в центре болгарской общины Украины, говорит на болгарском и румынском.

"Когда я начал работать в Киеве с польскими коллегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською. Именно это я хочу видеть в регионах Украины, где живут национальные меньшинства. Чтобы они были двуязычными, трехъязычными... ", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что необходимо деполитизировать это обсуждение.

"Мы открыты и готовы к четкому сотрудничеству", – подчеркнул он.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко образование язык ПАСЕ
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