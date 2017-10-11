Запитання щодо закону про освіту Порошенко парирував 6 мовами

Президент Петро Порошенко хоче деполітизації і відкритого діалогу у мовному питанні стосовно реформування освітньої системи в Україні.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання членів ПАРЄ у середу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, трансляцію та переклад якого здійснював 5 канал.

"Наша система життєво потребувала реформування. Ми бажаємо модернізувати українську школу. Стаття 7, яку критикували певні наші європейські партнери, спрямована на покращення стану української мови в публічному житті, але також гарантує використання мов національних меншин", – пояснює Порошенко.

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"Чи можете ви уявити собі ситуацію, щоб діти в Британії, Німеччині чи Франції не розмовляють англійською, німецькою, французькою мовами?.. А ви уявляєте, що 75% випускників шкіл у Береговому не склали іспит з української мови. Вони просто її не розуміють. Як вони можуть продовжувати навчання, працевлаштуватися в країні, стати держслужбовцями? Це дискримінація таких дітей", – наголосив глава держави.

"Ми не написали жодного слова дискримінації мов національних меншин. Ми створюємо умови для їх вивчення. Ми просимо лише вивчати і українську. Це захист прав всіх дітей", – сказав він.

Порошенко нагадав, що українська сторона повністю відкрита для діалогу та надіслала законопроект для проведення оцінки Венеціанською комісією, та готова запровадити висновки вказаної оцінки.

Він також згадав свій життєвий досвід: що народився на Одещині в центрі болгарської громади України, розмовляє болгарською, румунською.

"Коли почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською. Саме це я бажаю бачити в регіонах України, де живуть національні меншини. Щоб вони були двомовними, тримовними…", – зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що необхідно деполітизувати це обговорення.

"Ми відкриті й готові до чіткої співпраці", – наголосив він.

Як відомо, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин в Україні.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною, через закон "Про освіту".

Валентина Романенко, УП