На стороне боевиков ОРЛО активно воюют сербы – СБУ

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Среда, 11 октября 2017, 16:11

С начала антитеррористической операции на стороне боевиков ОРЛО воевали более 300 граждан Сербии.

Об этом на брифинге в среду заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"На сегодняшний день нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии", - сказал он.

По словам главы СБУ, украинская сторона уже направляла Сербии данные об этих боевиках.

Он сообщил, что большая часть сербского подразделения дислоцировалась в Алчевске Луганской области.

"Мы имеем конкретные адреса, очень много фамилий", - отметил Грицак.

Глава спецслужбы продемонстрировал фото пятерых наиболее злостных сербов-боевиков.

 
скрин-шот

Евгений Кизилов, УП

Темы: Сербия Донбасс АТО
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