Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На стороне боевиков ОРЛО активно воюют сербы – СБУ

Среда, 11 октября 2017, 16:11

С начала антитеррористической операции на стороне боевиков ОРЛО воевали более 300 граждан Сербии.

Об этом на брифинге в среду заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"На сегодняшний день нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии", - сказал он.

По словам главы СБУ, украинская сторона уже направляла Сербии данные об этих боевиках.

Он сообщил, что большая часть сербского подразделения дислоцировалась в Алчевске Луганской области.

"Мы имеем конкретные адреса, очень много фамилий", - отметил Грицак.

Глава спецслужбы продемонстрировал фото пятерых наиболее злостных сербов-боевиков.

 
скрин-шот

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СербияДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Сербия
Сына президента Сербии в Косово заставили снять футболку с провокационной надписью
Вучич исключает освобождение задержанных косовских полицейских
Сына Милошевича увидели впервые за более чем 20 лет в Москве: открывал статую отца
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: