В зоне АТО ситуация обостряется – штаб

В районе проведения антитеррористической операции наблюдается тенденция к обострению обстановки.



Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО 11 октября.



Отмечается, что российско-оккупационные группировки продолжили активно обстреливать украинские позиции на приморском и донецком направлениях.



Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам.



На мариупольском направлении – враг трижды бил из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино.



Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие.



Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.



В результате боевых действий с полночи потерь среди наших военнослужащих нет.



Украинская правда