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В зоне АТО ситуация обостряется – штаб

Среда, 11 октября 2017, 18:32

В районе проведения антитеррористической операции наблюдается тенденция к обострению обстановки.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО 11 октября.

Отмечается, что российско-оккупационные группировки продолжили активно обстреливать украинские позиции на приморском и донецком направлениях.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам.

На мариупольском направлении – враг трижды бил из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие.

Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.

В результате боевых действий с полночи потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинская правда

Темы: АТО
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