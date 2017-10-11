В зоне АТО ситуация обостряется – штаб
В районе проведения антитеррористической операции наблюдается тенденция к обострению обстановки.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО 11 октября.
Отмечается, что российско-оккупационные группировки продолжили активно обстреливать украинские позиции на приморском и донецком направлениях.
Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам.
На мариупольском направлении – враг трижды бил из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино.
Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие.
Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.
В результате боевых действий с полночи потерь среди наших военнослужащих нет.
Украинская правда