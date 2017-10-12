ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине

9123 просмотра
Четверг, 12 октября 2017, 12:45

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За принятие документа с внесенными в него поправками проголосовали 82 депутата, против - 11, 17 воздержались.

Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании. Между тем в ПАСЕ (вопреки позиции докладчика, эстонца Андреаса Херкеля) констатировали, что уже сейчас, до принятия вывода "Венецианка", есть "ряд юридических вопросов к закону".

По результатам дебатов было принято большинство предложений румынских и венгерских депутатов.

В частности, венгры и румыны выступили против идеи "смешанного обучения", с преподаванием 60% предметов на украинском, а 40% - на языке меньшинства. Также из документа убрали все упоминания о том, что обучение "исключительно на языке меньшинства" (без преподавания части предметов на государственном языке) наносит ущерб самим детям из-за уменьшения их конкурентности на рынке труда и осложнения вступления в высшие учебные заведения.

Только с минимальным преимуществом (39 голосов "против", 42 "за") была отклонена венгерская поправка, по которой из документа хотели вычеркнуть ссылки на право Украины защищать государственный язык, а также о том, что язык объединяет государство.

Так же с незначительным перевесом (37 на 40 голосов) удалось отклонить предложение парламентариев из Румынии и Венгрии, которые стремились исключить из документа память об отсутствии исключительно украинских государственных школ (или с обучением исключительно на языках других меньшинств) в своих государствах.

Темы: ПАСЕ образование
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кулеба: Резолюция Николетти не гарантирует возвращения РФ в ПАСЕ 12 октября 2017, 00:30
Арьев надеется, что дело не дойдет до возвращения РФ в Страсбург 11 октября 2017, 23:53
Россия согласилась договариваться с ПАСЕ о своем возвращении без санкций 11 октября 2017, 22:25
powered by lun.ua
Главные новости
ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине
Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении
СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки
Правительство ввело "прокладку" на финансирование программы ОПК
Все новости
семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину

зоозащита

Как приют для животных объединил ужгородцев

стартапы

12 украинских проектов, покоривших Kickstarter