ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За принятие документа с внесенными в него поправками проголосовали 82 депутата, против - 11, 17 воздержались.

Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании. Между тем в ПАСЕ (вопреки позиции докладчика, эстонца Андреаса Херкеля) констатировали, что уже сейчас, до принятия вывода "Венецианка", есть "ряд юридических вопросов к закону".

По результатам дебатов было принято большинство предложений румынских и венгерских депутатов.

В частности, венгры и румыны выступили против идеи "смешанного обучения", с преподаванием 60% предметов на украинском, а 40% - на языке меньшинства. Также из документа убрали все упоминания о том, что обучение "исключительно на языке меньшинства" (без преподавания части предметов на государственном языке) наносит ущерб самим детям из-за уменьшения их конкурентности на рынке труда и осложнения вступления в высшие учебные заведения.



Лишь с минимальным преимуществом (39 голосов "против", 42 "за") была отклонена венгерская поправка, по которой из документа хотели вычеркнуть ссылки на право Украины защищать государственный язык, а также о том, что язык объединяет государство.



Так же с незначительным перевесом (37 на 40 голосов) удалось отклонить предложение парламентариев из Румынии и Венгрии, которые стремились исключить из документа упоминание об отсутствии исключительно украинских государственных школ (или с обучением исключительно на языках других меньшинств) в своих государствах.



В то же время Киеву рекомендуют адаптировать отдельную методику обучения украинскому языку для детей, которые являются представителями национальных меньшинств.