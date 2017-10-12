СБУ разоблачила организаторов акций, заказанных из России

Сотрудники Службы безопасности заявляют о разоблачении группировки, которая устраивала акции во Львове по заказу представителей России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Собеседник "Украинской правды" в СБУ подтвердил, что речь идет об активистах леворадикальной организации "Автономное сопротивление", которые утром сообщали об обысках в квартирах своих представителей.

"Правоохранители установили, что злоумышленники... участвовали в акциях протеста, заказанных кремлевскими пропагандистами", – говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве также рассказали, что зафиксировали причастность лидеров группы к актам вандализма, "в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, функционирующих в регионе".

Отмечается, что участники группы распространяли в социальных сетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе.

"Комплексное экспертно-лингвистическое исследование установило наличие публичных призывов к насильственному свержению государственной власти в публикациях, которык злоумышленники распространяли в Интернете", - пояснили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее в четверг участница "Автономного сопротивления" Анна Иванцик в Facebook сообщала, что около в 7:10 работники СБУ выломали двери в квартире по адресу улица Копистинского, 11а.

Еще один активист Артем Артеменко, сообщил, что обыски проходили в других квартирах и на ул. Железнодорожной, 20.

В СБУ отметили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Украинская правда