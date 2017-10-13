Нападавших на заместителя председателя Одесского облсовета задержали

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Пятница, 13 октября 2017, 09:14

Правоохранители задержали предполагаемых исполнителей покушения на первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

Задержание состоялось 12 октября.

"За ст. 208 задержаны двое мужчин 1990 г.р. и 1994 г.р.", - написал Головин. 

 

Он отметил, что для "маскировки" преступники украли номерные знаки с другого авто.

Полиция с СБУ провели 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых.

"Обнаружено возможное орудие преступления – автомобиль KIA и карабин кал. 5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья", - сообщил Головин.

 

Также изъяли форму с шевронами полиции, маски, 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки, в том числе болгарские.

 

"Следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения", - подытожил Головин.

Как известно, 4 октября в центре Одессы было совершено покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, в результате чего политик получил пять пулевых ранений.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

8 октября Радковского прооперировали хирурги частного медицинского учреждения. Операция прошла успешно.

Темы: Одесса криминал полиция
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