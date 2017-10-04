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В заместителя председателя Одесского облсовета стреляли в центре города

Среда, 4 октября 2017, 22:17

Неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облсовета, Радковский получил три огнестрельных ранения. Однако, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, стрельба велась из малокалиберного оружия.

По данным "Думской", чиновник ранен в руку, ногу и поясницу.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство чиновника.

"Сейчас правоохранительные органы принимают меры по розыску стрелка. Пострадавшему в медицинском учреждении оказана помощь. Его состояние стабильное", - написала она в Facebook.

Радковскому обеспечили круглосуточную охрану.

Как известно, чиновник представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".

Темы: ОдессаБатькивщинакриминал
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