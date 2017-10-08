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Прооперировали раненого заместителя председателя Одесского облсовета

Воскресенье, 8 октября 2017, 12:43
Прооперировали раненого заместителя председателя Одесского облсовета

Заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского прооперировали хирурги частного медицинского учреждения.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителей близкого окружения политика.

"Операция прошла успешно, Олег Владимирович выздоравливает", - сказал собеседник агентства.

Также в сообщении отмечается, что хирурги изъяли из тела Радковского пулю, которая застряла рядом с позвоночником.

Как сообщалось, 4 октября в центре Одессы было совершено покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, в результате чего политик получил пять пулевых ранений.

Темы: ОдессаБатькивщинакриминал
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