Саакашвили говорит, что Миграционная служба отклонила его запрос

Экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что Государственная миграционная служба не удовлетворила его просьбу о предоставлении дополнительной защиты в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, запись которой опубликована на странице Facebook партии Саакашвили "Движение новых сил".

По его словам, в службе "отказываются реагировать" на его запрос, уже истекли все необходимые для этого сроки.

Саакашвили напомнил, что сейчас готовит судебный иск о восстановлении своего гражданства.

Также экс-президент Грузии рассказал о митинге, который планируют провести под Радой 17 октября его политическая сила вместе с несколькими другими.

По его информации, в акции, кроме РНС, примут участие активисты "Самопомочи", "Свободы", "Национального корпуса", "Батькивщины", "Справедливости" и "Народного контроля".

Саакашвили предположил, что эта акция может стать бессрочной, если парламент не выполнит требования митингующих принять 3 закона - об Антикоррупционном суде, отмене депутатской неприкосновенности, а также новый закон о выборах.

"Если они проигнорируют требования, то часть людей может решить бессрочно продлить акцию, часть людей может выехать в регионы и устроить митинги там", - отметил он.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Позже его адвокаты подали в миграционную службу заявление о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец из Грузии.

Украинская правда