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Адвокаты просят у Киева дополнительной защиты для Саакашвили - в Грузии могут пытать

Понедельник, 11 сентября 2017, 12:27

Защита бывшего главы Одесской области Саакашвили подал в Государственной миграционной службы заявление о признании его лицом, требует дополнительной защиты.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил 11 сентября адвокат Саакашвили Маркин Галабала.

По мнению Галабала, Саакашвили сейчас находится под защитой украинского законодательства как "лицо без гражданства, проживающим на территории Украины".

"Вместе с тем, чтобы обеспечить дополнительную защиту мы подали в управление Государственной миграционной службы во Львовской области заявление о признании Саакашвили лицом, нуждается в дополнительной защите, в соответствии с законом Украины о статусе беженцев", - отметил защитник.

"Это дополнительная правовая гарантия, что лицо не будет выдана другой стране, в которой ей не обеспечат право на справедливый суд, а то и могут подвергнуть жестокому обращению, а может, и пыткам", - отметил адвокат.

Бодночас предложение главы МВД Украины Арсена Авакова Саакашвили оформить свой въезд в Украину или на пункте "Шегини", или в Миграционной службе. Галабала назвал манипуляцией:

"Это заявление безосновательно: пересечение государственной границы состоялся вчера. Государственная пограничная служба может убить в базу данных, и сегодня поставить штамп, лицо пересекла государственную границу".

Адвокат отметил, что не видит никаких нарушений в пересечении границы, поскольку ситуация была "внештатной".

"Мы оказались после пересечения границы в нейтральной зоне и фактически перешли на территорию Украины. Украинская сторона приостановила работу пропускного пункта. Это значит, что пропуск людей и авто был остановлен не только на территории Украины, но и на территории Польши. Это означает, что мы оказались в ловушке ", - рассказывает он.

"После объявления о закрытии пропускного пункта мы уже не могли вернуться на территорию Польши. Команду" Барьер было объявлено через заминировании пункта "Шегини"
Мы обратились к генералу, который там присутствовал, чтобы он нас эвакуировал. Нам было отказано ", - утверждает адвокат.

По словам Галабала, "часть 9 статьи 9 закона Украины о государственной границе позволяет в условиях крайней необходимости пересекать государственную границу без осуществления паспортного контроля".

Адвокат отметил, что Саакашвили готов и к возможному задержанию.

"Готов к любым действиям. Задержание также возможно", - сказал защитник.

На вопрос, будет политик сотрудничать с правоохранителями, Галабала ответил:

"Мы будем сотрудничать в соответствии с действующим законодательством".

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Валентина Романенко, УП

Темы: Саакашвили
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