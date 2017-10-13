Саакашвілі каже, що Міграційна служба відхилила його запит

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:09

Екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що Державна міграційна служба не задовольнила його прохання про надання додаткового захисту в Україні.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, запис якої опубліковано на сторінці Facebook партії Саакашвілі "Рух нових сил".

За його словами, в службі "відмовляються реагувати" на його запит, вже сплили усі необхідні для цього терміни.

Саакашвілі нагадав, що зараз готує судовий позов про відновлення свого громадянства.

Також екс-президент Грузії розповів про мітинг, який планують провести під Радою 17 жовтня його політична сила разом з декількома іншими.

За його інформацією, в акції, окрім РНС, візьмуть участь активісти "Самопомочі", "Свободи", "Національного корпусу", "Батьківщини", "Справедливості" і "Народного контролю".

Саакашвілі припустив, що ця акція може стати безстроковою, якщо парламент не виконає вимоги мітингувальників ухвалити 3 закони - про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.

"Якщо вони проігнорують ці вимоги, то частина людей може вирішити безстроково продовжити акцію, частина людей може виїхати до регіонів і влаштувати мітинги там", - зазначив він.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Пізніше його адвокати подали до міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець з Грузії.

Українська правда

Теми: Саакашвілі кордон громадянство
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