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АП: Порошенко поддержал прекращение гражданства Саакашвили

Четверг, 27 июля 2017, 10:56
АП: Порошенко поддержал прекращение гражданства Саакашвили
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Администрации президента.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михэила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", – пояснили там.

"На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", – подтвердили в АП.

"Согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", – уточнили в администрации Порошенко.

Как известно, еще накануне появились слухи о том, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины – однако у Порошенко подтвердили это только сейчас.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, но сам политик заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.

Находясь в США, Саакашвили заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.

Источник в окружении Порошенко сообщил "Украинской правде", что Саакашвили лишен гражданства Ураины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.

На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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Саакашвили еще в мае заявлял, что Порошенко поручил "заняться вопросом его гражданства". А в апреле говорил, что его брату Давиду отменили вид на жительство в Украине.

В июне Саакашвили обвинил Порошенко в том, что когда-то его компания "Богдан" экспортировала автобусы на оккупированную грузинскую территорию Абхазии.

В ноябре прошлого года на вопрос, допускает ли он, что конфликт с Порошенко достигнет такой точки, что его выдадут Грузии, Саакашвили сказал: "Нет, я лучшего мнения о президенте Порошенко, что он способен на такие вещи".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилигражданствоПорошенко
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