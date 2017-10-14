Подозреваемого в госизмене экс-начальника контрразведки СБУ освободили из-под стражи
Шевченковский районный суд Киева смягчил меру пресечения бывшему начальнику департамента контрразведки СБУ Владимиру Бику, которого подозревают в государственной измене.
Об этом пишет dt.ua.
Бика выпустили из СИЗО и отправили под круглосуточный домашний арест.
"Суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщил на своей странице в Facebook Владимир Рыбин – отец адвоката Валентина Рыбина, который также защищает "беркутовцев", подозреваемых в убийстве евромайдановцев, фигурантов дела "2 мая" в Одессе, а также представлял в суде интересы задержанных на Донбассе ГРУшников.
Рыбин опубликовал фото освобожденного из-под стражи Бика.
Экс-начальника департамента контрразведки СБУ Владимира Бика арестовали в ноябре 2014 года по подозрению в государственной измене.
По данным следствия, осенью 2013 – зимой 2014 года экс-глава СБУ Владимир Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий, начальник департамента по защите национальной государственности Сергей Ганжа и начальник департамента контрразведки Владимир Бик организовали через серверы Центра информационной безопасности ФСБ России загрузку в интернет видеоматериалов, которые дискредитировали Евромайдан.
В ноябре 2016 года 20 сотрудников ФСБ, с которыми контактировало экс-руководство СБУ, ГПУ объявила в розыск.
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