Подозреваемого в госизмене экс-начальника контрразведки СБУ освободили из-под стражи

Шевченковский районный суд Киева смягчил меру пресечения бывшему начальнику департамента контрразведки СБУ Владимиру Бику, которого подозревают в государственной измене.

Об этом пишет dt.ua.

Бика выпустили из СИЗО и отправили под круглосуточный домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщил на своей странице в Facebook Владимир Рыбин – отец адвоката Валентина Рыбина, который также защищает "беркутовцев", подозреваемых в убийстве евромайдановцев, фигурантов дела "2 мая" в Одессе, а также представлял в суде интересы задержанных на Донбассе ГРУшников.

Рыбин опубликовал фото освобожденного из-под стражи Бика.

Экс-начальника департамента контрразведки СБУ Владимира Бика арестовали в ноябре 2014 года по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, осенью 2013 – зимой 2014 года экс-глава СБУ Владимир Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий, начальник департамента по защите национальной государственности Сергей Ганжа и начальник департамента контрразведки Владимир Бик организовали через серверы Центра информационной безопасности ФСБ России загрузку в интернет видеоматериалов, которые дискредитировали Евромайдан.

В ноябре 2016 года 20 сотрудников ФСБ, с которыми контактировало экс-руководство СБУ, ГПУ объявила в розыск.