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Підозрюваного у держзраді екс-начальника контррозвідки СБУ звільнили з-під варти

Субота, 14 жовтня 2017, 07:07

Шевченківський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід колишньому начальнику департаменту контррозвідки СБУ Володимиру Біку, якого підозрюють в державній зраді.

Про це пише dt.ua.

Біка випустили з СІЗО і відправили під цілодобовий домашній арешт.

"Суд задовольнив клопотання адвоката Рибіна і змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - повідомив на своїй сторінці в Facebook Володимир Рибін - батько адвоката Валентина Рибіна, який також захищає "беркутівців", підозрюваних у вбивстві євромайданівців, фігурантів справи "2 травня" в Одесі, а також представляв в суді інтереси затриманих на Донбасі ГРУшників.

Рибін опублікував фото звільненого з-під варти Біка.

Екс-начальника департаменту контррозвідки СБУ Володимира Біка заарештували в листопаді 2014 за підозрою в державній зраді.

За даними слідства, восени 2013 - взимку 2014 року екс-глава СБУ Володимир Якименко, його перший заступник Володимир Тоцький, начальник департаменту із захисту національної державності Сергій Ганжа і начальник департаменту контррозвідки Володимир Бік організували через сервери Центру інформаційної безпеки ФСБ Росії завантаження в інтернет відеоматеріалів, які дискредитували євромайдан.

У листопаді 2016 року 20 співробітників ФСБ, з якими контактувало екс-керівництво СБУ, ГПУ оголосила в розшук.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайдансудСБУФСБ
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