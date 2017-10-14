В центре Киева мужчину задержали за нацистское приветствие
В центре Киева, где националисты собираются перед шествием в честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время митинга и лозунгов "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего".
Украинская правда
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