В центре Киева мужчину задержали за нацистское приветствие

В центре Киева, где националисты собираются перед шествием в ​​честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время митинга и лозунгов "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего".

Украинская правда