В центре Киева мужчину задержали за нацистское приветствие

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Суббота, 14 октября 2017, 17:18

В центре Киева, где националисты собираются перед шествием в ​​честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время митинга и лозунгов "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего".

 
 

Украинская правда 

Темы: Киев
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