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У центрі Києва збираються націоналісти

Субота, 14 жовтня 2017, 15:00
У центрі Києва збираються націоналісти

Близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка та поблизу пам'ятника Грушевському у центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет.

Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи".

 
 
 
 
 
 
 
 

У парку Шевченка принесли перші смолоскипи.

У Національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив після закінчення 2-го з'їзду партії в суботу, що в Марші Слави з нагоди Дня захисника України візьмуть участь до 20 тисяч людей.

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Правий секторСвободаКиїв
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