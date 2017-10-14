У центрі Києва збираються націоналісти
Субота, 14 жовтня 2017, 15:00
Близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка та поблизу пам'ятника Грушевському у центрі Києва.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет.
Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи".
У парку Шевченка принесли перші смолоскипи.
У Національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.
Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив після закінчення 2-го з'їзду партії в суботу, що в Марші Слави з нагоди Дня захисника України візьмуть участь до 20 тисяч людей.
Ельдар Сарахман, УП