Молдова подтвердила гибель своих граждан в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
Четверо граждан Молдовы погибли в результате крушения грузового самолета у Абиджана (Кот-д'Ивуар).
Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции, сообщает Укринформ.
По словам пресс-службы ведомства, всего на борту самолета находились 10 человек, шестеро из которых – подданные Молдовы.
Также сообщается, что остальные пострадавшие доставлены в местные больницы.
Как известно, в субботу, 14 октября самолет, который транспортировал груз для французской армии, упал в Атлантический океан у побережья Кот-д`Ивуар.
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