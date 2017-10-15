Молдова подтвердила гибель своих граждан в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре

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Воскресенье, 15 октября 2017, 02:11

Четверо граждан Молдовы погибли в результате крушения грузового самолета у Абиджана (Кот-д'Ивуар).

Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции, сообщает Укринформ.

По словам пресс-службы ведомства, всего на борту самолета находились 10 человек, шестеро из которых – подданные Молдовы.

Также сообщается, что остальные пострадавшие доставлены в местные больницы.

Как известно, в субботу, 14 октября самолет, который транспортировал груз для французской армии, упал в Атлантический океан у побережья Кот-д`Ивуар.

Темы: Кот-д'Ивуар Франция катастрофы
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