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У Кот-д`Івуарі розбився літак: є жертви

Неділя, 15 жовтня 2017, 00:32
У Кот-д`Івуарі розбився літак: є жертви
Twitter

Французький вантажний літак упав в Атлантичний океан біля узбережжя Кот-д`Івуарі в суботу, 14 жовтня.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

За інформацією DW, катастрофа сталася одразу після вильоту з міжнародного аеропорту в Абіджані у сильну негоду.

Керівництво аеропорту заявило про чотирьох загиблих та шістьох поранених.

Уряд Кот-д`Івуару підтвердив, що загиблі – громадяни Молдови, а серед шістьох постраждалих четверо – піддані Франції.

Місцевий сайт новин Koaci також інформує, що літак транспортував вантаж для французької армії.

"Українська правда" в Threads

Теми: катастрофиКот-д'ІвуарФранція
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