У Кот-д`Івуарі розбився літак: є жертви

Французький вантажний літак упав в Атлантичний океан біля узбережжя Кот-д`Івуарі в суботу, 14 жовтня.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

За інформацією DW, катастрофа сталася одразу після вильоту з міжнародного аеропорту в Абіджані у сильну негоду.

Керівництво аеропорту заявило про чотирьох загиблих та шістьох поранених.

Уряд Кот-д`Івуару підтвердив, що загиблі – громадяни Молдови, а серед шістьох постраждалих четверо – піддані Франції.

Côte d’ivoire: Crash au large d’Abidjan, quatre moldaves tués et six blessés dont quatre français... https://t.co/MBonScN5He — koaci.com (@Koaci) October 14, 2017

Місцевий сайт новин Koaci також інформує, що літак транспортував вантаж для французької армії.