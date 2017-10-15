В Киргизии пройдут президентские выборы

В Киргизии в воскресенье пройдут выборы президента, которые впервые организованы в установленные Конституцией сроки – через 6 лет после избрания действующего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает Укринформ.

На пост президента баллотируются 11 кандидатов, среди которых – 3 бывших премьер-министра.

Также сообщается, что на выборах в Киргизии отсутствует порог явки, поэтому их признают состоявшимися при любой активности граждан.

А победителем объявят того политика, который в первом туре сумеет набрать более половины всех голосов киргизов, принявших участие в выборах. В противном случае назначат второй тур.

Как известно, в июне этого года Россия предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию.