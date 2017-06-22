Росія запропонувала Казахстану і Киргизії відправити військових до Сирії

Росія веде переговори з Казахстаном і Киргизією щодо відправки їхніх військових до Сирії.

Відповідну інформацію РИА Новости підтвердив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов.

Раніше представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що російська сторона висунула пропозицію направити в зони деескалації в Сирії військових з Киргизії та Казахстану.

"Тривають зараз переговори, опрацьовується питання, щоб представники військової поліції Росії брали участь у вирішенні завдань щодо забезпечення порядку в Сирії, також опрацьовується питання, пропозиції нашим колегам з Казахстану та Киргизії. Відбувається опрацювання питання. Є наміри і початок переговорного процесу, рішення поки не ухвалене", - заявив Шаманов.

Як відомо, Росія з осені 2015 року проводить в Сирії військову операцію. Офіційна її мета - підтримка військ президента Башара Асада в боротьбі з терористами.

"Помірні" повстанці і країни Заходу неодноразово звинувачували Росію у веденні бойових дій проти угруповань, що не визнані терористичними міжнародним співтовариством, нагадує "Медуза".

Росія відправила до Сирії, крім авіації і підрозділів спеціального призначення, і військову поліцію.

В кінці 2016 року в Сирії було оголошено чергове перемир'я, що не поширюється на боротьбу з терористами. У країні було виділено чотири "зони деескалації" на територіях, підконтрольних противникам Асада.