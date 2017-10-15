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У Киргизстані пройдуть президентські вибори

Неділя, 15 жовтня 2017, 04:42

У Киргизії у неділю відбудуться вибори президента, які уперше пройдуть у встановлені Конституцією терміни – через 6 років після обрання діючого глави держави Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє Укрінформ.

На посаду президента балотуються 11 кандидатів, серед яких – 3 колишніх прем`єр-міністра.

Також повідомляється, що на виборах у Киргизії відсутній поріг явки, тому їх визнають такими, що відбулися, за будь-якої активності громадян.

А переможцем визнають того політика, котрий у першому турі зуміє набрати більше половини усіх голосів киргизів, які взяли участь у виборах. В іншому випадку призначать другий тур.

Як відомо, у червні цього року Росія запропонувала Казахстану і Киргизії відправити військових до Сирії.

Теми: вибори
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