В Украине стартовал отопительный сезон

15 октября в Украине начинается отопительный сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещении до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - напомнили в КМУ.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд кубометров природного газа, запасы угля - 1 980,5 тыс. тонн.

При этом в правительстве подчеркнули, что "обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители".

Ранее глава правительства Владимир Гройсман подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет.

"Именно поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду", - уверен премьер.

Как известно, с 1 октября Кабмин ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги.



Так, на новый отопительный сезон 2017-2018 годов – с 1 октября 2017 года – при расчете размера субсидии будут учитываться доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 года – за III и IV квартал 2017 года.

Согласно данныым консенсус-прогноза Минэкономразвития и торговли, до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут вырасти на 20%, а на электроэнергию – на 30,5%.



Сентябрьский консенсус-прогноз на 2018 год также допускает, что тарифы на газ могут вырасти на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Украинская правда