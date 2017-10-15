В Украине стартовал отопительный сезон

345 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 17:23

15 октября в Украине начинается отопительный сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещении до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - напомнили в КМУ.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд кубометров природного газа, запасы угля - 1 980,5 тыс. тонн. 

При этом в правительстве подчеркнули, что "обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители".

Ранее глава правительства Владимир Гройсман подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет.

"Именно поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду", - уверен премьер.

Как известно, с 1 октября Кабмин ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Так, на новый отопительный сезон 2017-2018 годов – с 1 октября 2017 года – при расчете размера субсидии будут учитываться доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 года – за III и IV квартал 2017 года.

Согласно данныым консенсус-прогноза Минэкономразвития и торговли, до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут вырасти на 20%, а на электроэнергию – на 30,5%.

Сентябрьский консенсус-прогноз на 2018 год также допускает, что тарифы на газ могут вырасти на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Украинская правда 

Темы: отопление Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Кличко рассказали, когда дадут тепло киевлянам 29 сентября 2017, 10:25
Киевэнерго: половина домов не готовы к отопительному сезону 28 сентября 2017, 13:48
Стало известно, чем будут отапливать пассажирские поезда зимой 7 сентября 2017, 21:19
powered by lun.ua
Главные новости
Касько вышел из правления TI и представит интересы "Трейд Коммодити"
Автор "Икон Революции": Восстановление рисунков – это "акция вандализма"
Пограничники объяснили, почему не пустили соратника Саакашвили в Украину
ЕБРР предложил новые кандидатуры в руководство "Нафтогаза"
Все новости
серая зона

Укрепленная песочница и пули в огороде – из жизни детей на линии фронта

гастротур

Кэроб, масала, матча и другие тонизирующие осенние напитки

Афиша

Куда пойти 13-15 октября