В "Нацкорпусе" говорят, что на вертолетную площадку Януковича пришли запланированно

Представители националистических сил - "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" - начали акцию на вертолетной площадке Януковича в Киеве запланированно.

Об этом в комментарии УП сообщил один из координаторов мероприятия, представитель "Нацкорпуса" с позывным "Радик".

По его словам, решение о начале акции было принято совместно тремя силами, а дата начала не связана ни с одним событием.

"Так сложилось, что акция началась именно сегодня. Ни с каким событием или мероприятием, которые проходили в Киеве или будут происходить, это не связано", - заявил представитель НК.

"Первая цель, которую мы реализуем таким образом (взяв площадку под контроль) - актуализировать эту проблему и акцентировать внимание на ней. Будем призывать к рассмотрению этого вопроса и требовать его правового решения", - добавил он.

Активист напомнил, что после наложения ареста на здание его дальнейшая судьба до сих пор не решена.

"Мы хотим, чтобы этот объект переподчинили киевский общине, которая в дальнейшем решит, какие коммунальные предприятия смогут взять на баланс помещение", - заявил представитель "Нацкорпуса".

Также он отметил, что участники акции не будут препятствовать людям, которые работают в помещениях, расположенных внутри вертолетной площадки.

"Сюда приезжала полиция, правоохранители убедились, что здесь все безопасно, и уехали. В настоящее время на объекте находится около 50 человек - участников акции", - отметил активист.

На странице "Нацкорпуса" в Facebook заявили, что предприниматели и организации смогут провести на территории вертолетной площадки все запланированные мероприятия. В частности, в октябре и ноябре на территории "Паркового" планируется провести ряд форумов и выставок.

"Мы требуем, чтобы деньги, получаемые по деятельности вертолетной площадки на Парковой дороге оставались доходами в казне государства, а не выводились за границу "семьей" Януковича. КВЦ "Парковый" не заблокирован, активисты ожидают исполнительные службы, которые займутся этим вопросом так, чтобы были выполнены наши требования ", - заявили в "Нацкорпусе".

Националисты также требуют "прозрачных отчетов о прошлой деятельности площадки, в частности на что были направлены получаемые финансы".

Вместе с тем в "Свободе" УП сообщили, что решение об акции на Парковой дороге в Киеве было принято 14 октября, во время празднования Покрова, а поскольку это был праздник, приняли решение начать акцию 16 числа.

По сообщению пресс-службы "Свободы", непосредственно координирует акцию внефракционный нардеп Олег Петренко.

Как известно, вечером 16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в собственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и др., а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу".

Украинская правда