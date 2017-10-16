Націоналісти взяли вертолітний майданчик Януковича під свій контроль

Представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Про це йдеться у заяві Нацкорпусу, яку оприлюдено у Facebook ввечері 16 жовтня.

"Нацкорпус, Свобода та Правий сектор вимагають негайної націоналізації вертолітного майданчика Януковича. Вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди", - йдеться у заяві.

Також у заяві проголошуються вимоги - повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та ін., а також "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

"Ми повернемо контроль над будівлею лише державній установі під контролем київської громади", - заявили націоналісти.

У прес-службі ВО "Свобода" УП підтвердили інформацію про те, що активісти національних рухів перебувають на вертолітному майданчику Януковича та вимагають "націоналізувати будівлю".

"Там перебуває достатня кількість людей для того, щоб тримати облогу будівлі.... Учасники самі викликали поліцію на місце події, але представники правоохоронних органів так і не з'явилися", - повідомили у прес-службі "Свободи".

Як відомо, 28 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га.

"Амадеус Ко" виступало замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича.

28 лютого 2017 Верховний Суд України задовольнив заяву ГПУ та скасував незаконні судові рішення, якими з держбюджету України було безпідставно стягнуто на користь ТОВ "Амадеус Ко" понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званої " Вертолітної площадки Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".

Українська правда